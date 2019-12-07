Цорн высказался об отказе «Спартака» от участия в турнире в США

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал ситуацию с отказом клуба от участия в зимнем турнире в США.

«У нас было понимание, что дату получения виз мы должны были знать заранее, поэтому была опция от него отказаться и переиграть на Абу-Даби. Мы так и сделали. Но в конце концов все получили визы, так что можем сыграть на этом турнире в следующем году или даже в 2022-м. Будем в контакте с организаторами турнира, ведь в итоге визы нам поставили за один день. Но в этом году сначала поедем в Абу-Даби.

Третий сбор в Сочи? Там есть хороший отель и поля, можно их использовать. «Спартак» уже туда ездил, знаю место по опыту сборной, они тоже там были. Мы обсудили с главным тренером график сборов, решили сделать последний сбор в Сочи.

Меркулов? Слухи комментировать нет смысла, больших изменений не ожидаем, почти не рассматриваем игроков на вход. У Мельгарехо заканчивается контракт, нужно было, чтобы Тедеско с ним поработал, узнал его получше. В декабре обсудим этот момент, пока переговоров с Мельгарехо не ведём.

Что касается стычки между Мельгарехо и Джано, то мы обсудили ситуацию внутри клуба и закрыли её. Больше обсуждать не будем", — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.