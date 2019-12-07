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Цорн рассказал о планах «Спартака» на зимнее трансферное окно

Цорн рассказал о планах «Спартака» на зимнее трансферное окно
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн поделился планами клуба на предстоящее зимнее трансферное окно, а также высказался о дальнейшей судьбе нападающего Педро Роши, в настоящее время выступающего на правах аренды за «Крузейро».

«Трансферы? У нас была большая перестройка летом, пришло и ушло много игроков. Не планируем делать большие изменения зимой. Лёгкие изменения будут, будем обсуждать с тренерским штабом, на совете директоров и трансферном комитете. Но больших перемен не будет.

Роша? Есть ряд предложений по этому игроку и по аренде, и по покупке. Окончательное решение ещё не принято, обсудим за декабрь и примем решение», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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