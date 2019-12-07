«Тамбов» ставит задачу остаться в РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился мнением о первой части сезона Российской Премьер-Лиги в исполнении команды, а также рассказал о задачах клуба.
«Эту часть сезона оцениваю хорошо. Закончили участок в хорошем состоянии, хорошем турнирном положении. Я на это не рассчитывал. Ребята и штаб молодцы. Я всем доволен. Сегодня выиграли очень важную игру. Задача остаться в РПЛ стоит перед командой. Думаю, нам надо набрать 11-12 очков, чтобы остаться в РПЛ даже без стыков», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Тамбов» набрал 21 очко в 19 матчах и занимает 11-е местов у турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набрал 45 очков в 19 матчах.
- 7 декабря 2019
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