«Тоттенхэм» забил «Бёрнли» после того, как Моура затолкал мяч в ворота. Видео

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли» хозяева удвоили преимущество на 9-й минуте (2:0). Гол забил полузащитник Лукас Моура. Он протолкнул мяч вперёд с линии ворот после скидки полузащитника Деле Алли.
Видео доступно на «Чемпионате».
16-й тур АПЛ стартовал сегодня, 7 декабря, матчем «Эвертон» — «Челси», который завершился победой хозяев со счётом 3:1.
Сегодня также состоятся матчи «Борнмут» — «Ливерпуль», «Уотфорд» — «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» .
Завтра, 8 декабря, встретятся «Астон Вилла» с «Лестер Сити», «Ньюкасл Юнайтед» с «Саутгемптоном», «Норвич Сити» с «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» с «Вулверхэмптоном».
В понедельник, 9 декабря, тур завершит матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал».
- 7 декабря 2019
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