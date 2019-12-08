Бубнов: «Зенит» не упустит такого преимущества, борьба будет только за 2-е место

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал ничью «Краснодара» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).

«В целом матч был напряжённый и смотрелся интересно. Но я ждал больше высокого качества, игра проходила не на встречных курсах. Где-то половину первого тайма доминировал ЦСКА, а потом «Краснодар» перехватил инициативу, и игра закончилась вничью. «Краснодар» играл более агрессивно в концовке матча, ЦСКА подсел.

Есть вопросы к судье: перед тем, как поставили пенальти, Ари сыграл рукой при приёме мяча. Арбитры этого нарушения не углядели. Этот пенальти неправильный. Но больше я особых ошибок в работе судей не заметил. В концовке матча они приняли правильное решение, потому что Кирилл Набабкин сам втыкался в игрока, входил в контакт и артистически падал. Вандерсон его не сносил.

Сейчас «Зенит» уже оторвался на 10 очков от «Краснодара». Теперь борьба будет только за второе место. «Зенит» уже не упустит такого преимущества, но может ещё и увеличить его. Но в борьбе за второе место не вижу явных фаворитов не вижу. Точно будут бороться три команды — «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив». У них совсем небольшое отставание друг от друга — в одно очко. Зимой будет трансферное окно, тогда могут быть изменения во всех командах», — приводит слова Бубнова Sportbox.