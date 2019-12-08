«Витесс» прервал серию поражений в первом матче после ухода Слуцкого

В 16-м туре Эредивизии «Витесс» принимал «Фейеноорд». Матч состоялся на стадионе «Гелредом» в Арнеме и завершился со счётом 0:0.



На 11-й минуте хозяева могли отличиться – после просмотра видеоповтора в ворота гостей был назначен пенальти, однако нападающий Тим Матавж не сумел его реализовать.



Для «Витесса» этот матч стал первым после отставки с поста главного тренера российского специалиста Леонида Слуцкого. Команда прервала серию поражений в чемпионате, которая составила пять встреч.



«Витесс», набрав 24 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Эредивизии, по дополнительным показателям уступая находящимся в зоне еврокубков «Хераклесу» и «Херенвену». «Фейеноорд» (25) располагается на пятой строчке.

«Многие сожалеют, что Слуцкий ушёл». Взгляд из Нидерландов Голландский журналист – об отставке российского тренера.