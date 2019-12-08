«Витесс» прервал серию поражений в первом матче после ухода Слуцкого
В 16-м туре Эредивизии «Витесс» принимал «Фейеноорд». Матч состоялся на стадионе «Гелредом» в Арнеме и завершился со счётом 0:0.
На 11-й минуте хозяева могли отличиться – после просмотра видеоповтора в ворота гостей был назначен пенальти, однако нападающий Тим Матавж не сумел его реализовать.
Для «Витесса» этот матч стал первым после отставки с поста главного тренера российского специалиста Леонида Слуцкого. Команда прервала серию поражений в чемпионате, которая составила пять встреч.
«Витесс», набрав 24 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Эредивизии, по дополнительным показателям уступая находящимся в зоне еврокубков «Хераклесу» и «Херенвену». «Фейеноорд» (25) располагается на пятой строчке.
Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 16-й тур
08 декабря 2019, воскресенье. 14:15 МСК
Витесс
Арнем
Окончен
0 : 0
Фейеноорд
Роттердам
«Многие сожалеют, что Слуцкий ушёл». Взгляд из Нидерландов
Голландский журналист – об отставке российского тренера.
Читайте также
- 8 декабря 2019
-
17:55
-
17:54
-
17:44
-
17:34
-
17:21
-
17:17
-
16:55
-
16:42
-
16:41
-
16:32
-
16:30
-
16:27
-
16:10
-
16:06
-
15:51
-
15:32
-
15:26
-
15:15
-
15:04
-
14:33
-
14:28
-
14:23
-
14:05
-
14:02
-
13:53
-
13:42
-
13:32
-
13:30
-
13:08
-
13:08
-
12:40
-
12:39
-
12:17
-
12:15
-
11:49
Партнерский контент