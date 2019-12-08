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«Витесс» прервал серию поражений в первом матче после ухода Слуцкого

«Витесс» прервал серию поражений в первом матче после ухода Слуцкого
Футбол / Прочие турниры 0

В 16-м туре Эредивизии «Витесс» принимал «Фейеноорд». Матч состоялся на стадионе «Гелредом» в Арнеме и завершился со счётом 0:0.

На 11-й минуте хозяева могли отличиться – после просмотра видеоповтора в ворота гостей был назначен пенальти, однако нападающий Тим Матавж не сумел его реализовать.

Для «Витесса» этот матч стал первым после отставки с поста главного тренера российского специалиста Леонида Слуцкого. Команда прервала серию поражений в чемпионате, которая составила пять встреч.

«Витесс», набрав 24 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Эредивизии, по дополнительным показателям уступая находящимся в зоне еврокубков «Хераклесу» и «Херенвену». «Фейеноорд» (25) располагается на пятой строчке.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 16-й тур
08 декабря 2019, воскресенье. 14:15 МСК
Витесс
Арнем
Окончен
0 : 0
Фейеноорд
Роттердам
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