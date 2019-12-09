Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Марсель» обыграл «Бордо», одержав шестую подряд победу в Лиге 1

«Марсель» обыграл «Бордо», одержав шестую подряд победу в Лиге 1
Футбол / Франция 0

В матче 17-го тура чемпионата Франции «Марсель» обыграл «Бордо» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Марселе на стадионе «Велодром». Обслуживал матч арбитр Микаэль Лесаж. Ему ассистировали Хюсейин Оджак и Фредерик Эбрар.

Счёт был открыт на 31-й минуте. Автором забитого мяча стал Ясин Адли, которому ассистировал Джош Майя. Марсельский клуб восстановил равновесие в начале второго тайма, отличился Жордан Амави с передачи Димитри Пайета. Победу «Марселю» принёс Морган Сансон, который забил гол на 60-й минуте. Окончательный счёт на 92-й минуте установил Неманья Радоньич.

Марсельцы одержали шестую победу подряд в Лиге 1. «Марсель», набрав 34 очка, занимает второе место в турнирной таблице французского национального чемпионата. Клуб на пять очков отстаёт от лидирующего «ПСЖ», который имеет матч в запасе. «Бордо» (26) — на 5-м месте.

Франция - Лига 1. 17-й тур
08 декабря 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
3 : 1
Бордо
Бордо
0:1 Адли – 31'   1:1 Амави – 48'   2:1 Сансон – 60'   3:1 Радоньич – 90+2'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019