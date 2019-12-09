«Марсель» обыграл «Бордо», одержав шестую подряд победу в Лиге 1

В матче 17-го тура чемпионата Франции «Марсель» обыграл «Бордо» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Марселе на стадионе «Велодром». Обслуживал матч арбитр Микаэль Лесаж. Ему ассистировали Хюсейин Оджак и Фредерик Эбрар.

Счёт был открыт на 31-й минуте. Автором забитого мяча стал Ясин Адли, которому ассистировал Джош Майя. Марсельский клуб восстановил равновесие в начале второго тайма, отличился Жордан Амави с передачи Димитри Пайета. Победу «Марселю» принёс Морган Сансон, который забил гол на 60-й минуте. Окончательный счёт на 92-й минуте установил Неманья Радоньич.

Марсельцы одержали шестую победу подряд в Лиге 1. «Марсель», набрав 34 очка, занимает второе место в турнирной таблице французского национального чемпионата. Клуб на пять очков отстаёт от лидирующего «ПСЖ», который имеет матч в запасе. «Бордо» (26) — на 5-м месте.