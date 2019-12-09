Форвард «Лиона» Депай выпустил хип-хоп трек. Видео
Нападающий «Лиона» и национальной команды Нидерландов Мемфис Депай выпустил собственную хип-хоп песню. Форвард опубликовал отрывок клипа, под названием For A Week.
Полную версию композиции можно будет услышать в ближайшее время.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Депая.
Депай является воспитанником ПСВ, а в «Лион» перешёл из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2015 по 2017 год. В нынешнем сезоне Лиги 1 он провёл 12 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.
После 17 туров чемпионата Франции «Лион» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем туре «Лион» встретится с «Ренном». Матч состоится 15 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
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