Сын Роналду признан лучшим нападающим на детском турнире
Детская команда «Ювентуса» (до 9 лет) стала победителем турнира Trophеe Cavour, обыграв в финале команду «Кьери» со счётом 3:2.
Лучшим нападающим турнира был признан сын Криштиану Роналду, выступающий за команду «Ювентуса», сообщает Mente Futbolera в «твиттере». На его счету три забитых мяча на этом турнире.
9-летний Роналду-младший присоединился к академии «старой синьоры» в 2018 году. К концу октября 2019 года он забил 58 голов в 28 матчах за «Ювентус» U9.
Ранее на международном турнире на Мадейре в первом матче с «Маритиму Китай» мальчик забил семь голов, причём все в первом тайме, а «Ювентус» в итоге выиграл 25:0. Во второй игре с «Камачи» сын Роналду отметился пятью забитыми мячами, а его команда победила с счётом 15:1.
Криштиану Роналду-младший оформил септа-трик в матче за «Ювентус» U9
Читайте также
- 9 декабря 2019
-
09:00
-
08:56
-
08:38
-
08:04
-
07:22
-
06:41
-
05:39
-
03:21
-
03:05
-
02:36
-
02:09
-
01:29
-
01:02
-
00:58
-
00:56
-
00:43
-
00:37
-
00:03
-
00:01
- 8 декабря 2019
-
23:29
-
23:27
-
23:18
-
23:11
-
23:03
-
22:47
-
22:41
-
22:25
-
22:23
-
22:13
-
22:10
-
22:01
-
21:57
-
21:55
-
21:52
-
21:44
Партнерский контент