Сын Роналду признан лучшим нападающим на детском турнире

Детская команда «Ювентуса» (до 9 лет) стала победителем турнира Trophеe Cavour, обыграв в финале команду «Кьери» со счётом 3:2.

Лучшим нападающим турнира был признан сын Криштиану Роналду, выступающий за команду «Ювентуса», сообщает Mente Futbolera в «твиттере». На его счету три забитых мяча на этом турнире.

9-летний Роналду-младший присоединился к академии «старой синьоры» в 2018 году. К концу октября 2019 года он забил 58 голов в 28 матчах за «Ювентус» U9.

Ранее на международном турнире на Мадейре в первом матче с «Маритиму Китай» мальчик забил семь голов, причём все в первом тайме, а «Ювентус» в итоге выиграл 25:0. Во второй игре с «Камачи» сын Роналду отметился пятью забитыми мячами, а его команда победила с счётом 15:1.