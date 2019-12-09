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В Англии сообщили, что санкции ВАДА в отношении России коснутся ЧМ-2022

В Англии сообщили, что санкции ВАДА в отношении России коснутся ЧМ-2022
Футбол / Сборная России 0

Санкции в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) затронут чемпионат мира по футболу 2022 года, утверждает BBC.

Таким образом, вероятно, сборная России в случае выхода в групповой этап мундиаля по итогам отборочного цикла сможет принять участие в турнире, но не будет иметь права на использование национальной символики и гимна.

Напомним, отстранение России точно не коснётся предстоящего чемпионата Европы 2020 года.

Ранее сообщалось, что запрет в отношении России от ВАДА коснётся крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры. Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил «Чемпионату» об уверенности в том, что санкции не коснутся футбола.

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