В Англии сообщили, что санкции ВАДА в отношении России коснутся ЧМ-2022
Санкции в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) затронут чемпионат мира по футболу 2022 года, утверждает BBC.
Таким образом, вероятно, сборная России в случае выхода в групповой этап мундиаля по итогам отборочного цикла сможет принять участие в турнире, но не будет иметь права на использование национальной символики и гимна.
Напомним, отстранение России точно не коснётся предстоящего чемпионата Европы 2020 года.
Ранее сообщалось, что запрет в отношении России от ВАДА коснётся крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры. Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил «Чемпионату» об уверенности в том, что санкции не коснутся футбола.
В РФС отреагировали на отстранение России от крупных турниров
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