В Англии сообщили, что санкции ВАДА в отношении России коснутся ЧМ-2022

Санкции в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) затронут чемпионат мира по футболу 2022 года, утверждает BBC.



Таким образом, вероятно, сборная России в случае выхода в групповой этап мундиаля по итогам отборочного цикла сможет принять участие в турнире, но не будет иметь права на использование национальной символики и гимна.



Напомним, отстранение России точно не коснётся предстоящего чемпионата Европы 2020 года.



Ранее сообщалось, что запрет в отношении России от ВАДА коснётся крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры. Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил «Чемпионату» об уверенности в том, что санкции не коснутся футбола.

В РФС отреагировали на отстранение России от крупных турниров