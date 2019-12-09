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В РФС отреагировали на отстранение России от крупных турниров

В РФС отреагировали на отстранение России от крупных турниров
Футбол / Сборная России 0

Представители Российского футбольного союза отреагировали на санкции в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению ВАДА. Мы внимательно следим за соблюдением антидопинговой политики и надеемся, что со стороны ФИФА не будет каких-либо ограничений для наших сборных, а также организации мероприятий или соревнований в России», — заявили в пресс-служба союза.

Ранее сообщалось, что запрет в отношении России от ВАДА коснётся крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры. Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил «Чемпионату» об уверенности в том, что санкции не коснутся футбола.

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