В РФС отреагировали на отстранение России от крупных турниров

Представители Российского футбольного союза отреагировали на санкции в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



«РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению ВАДА. Мы внимательно следим за соблюдением антидопинговой политики и надеемся, что со стороны ФИФА не будет каких-либо ограничений для наших сборных, а также организации мероприятий или соревнований в России», — заявили в пресс-служба союза.



Ранее сообщалось, что запрет в отношении России от ВАДА коснётся крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры. Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил «Чемпионату» об уверенности в том, что санкции не коснутся футбола.

Россию выгнали из мирового спорта. Это приговор Исполком ВАДА наказал Россию предельно жёстко.