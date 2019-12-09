Колосков: твёрдо убеждён, что футбола запреты от ВАДА не коснутся

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал новость об отстранении России от участия в крупных международных соревнований на четыре года исполнительным комитетом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).



«Поедем ли мы на чемпионат мира по футболу под своим флагом? Туда надо ещё выйти, а по поводу отбора сказать ничего не могу – реакции ФИФА ещё нет. На эту тему надо рассуждать аккуратно, но я твёрдо убеждён, что футбола эти запреты не коснутся. А на чемпионате Европы по футболу мы точно выступим под своим флагом», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Ранее сообщалось, что запрет ВАДА коснётся крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.



Судный день для России. Наш спорт уничтожен! Единогласно Россию выгнали из мирового спорта на четыре года. Ужасные последствия трудно даже представить.