Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Колосков: твёрдо убеждён, что футбола запреты от ВАДА не коснутся

Колосков: твёрдо убеждён, что футбола запреты от ВАДА не коснутся
Футбол / Сборная России 0

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал новость об отстранении России от участия в крупных международных соревнований на четыре года исполнительным комитетом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Поедем ли мы на чемпионат мира по футболу под своим флагом? Туда надо ещё выйти, а по поводу отбора сказать ничего не могу – реакции ФИФА ещё нет. На эту тему надо рассуждать аккуратно, но я твёрдо убеждён, что футбола эти запреты не коснутся. А на чемпионате Европы по футболу мы точно выступим под своим флагом», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее сообщалось, что запрет ВАДА коснётся крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Судный день для России. Наш спорт уничтожен! Единогласно
Россию выгнали из мирового спорта на четыре года. Ужасные последствия трудно даже представить.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019