«Монако» опубликовал ролик в честь 50 матчей Головина за клуб

Пресс-служба «Монако» посвятила специальный видеоролик в честь российского полузащитника Александра Головина, который провёл 50 матчей за клуб.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Монако».

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 23-летний российский футболист принял участие в 14 матчах французского национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и отдал три результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки и одну красную. Контракт игрока с монегасками действует до лета 2023 года.

«Монако», набрав 24 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице французского национального чемпионата. Следующий матч клуб проведёт 14 декабря на выезде с «Анже».