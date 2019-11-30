Головин — лучший игрок «Монако» в ноябре по версии болельщиков

Полузащитник «Монако» Александр Головин был признан лучшим игроком команды в минувшем месяце по итогам голосования болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.



23-летний хавбек набрал 68,5 процента голосов. Ближайшие преследователи российского футболиста — вратарь Бенжамен Леком и нападающий Виссам Бен-Йеддер — набрали 12 и 8 процентов соответственно.



В ноябре Головин принял участие в трёх матчах французской Лиги 1, на его счету 1 мяч. Игрок получил одну жёлтую карточку. Монегаски в этих встречах одержали одну победу и потерпели два поражения. В активе Александра 3 мяча и 2 голевых паса в 12 матчах чемпионата.



Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Сумма трансфера составила рекордные для российского футбола € 30 млн.

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