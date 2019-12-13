Роналдиньо: Месси — лучший игрок своего поколения, но не в истории
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал завоевание шестого «Золотого мяча» аргентинцем Лионелем Месси.
«Я рад за Лео, ведь он мой друг и лицо «Барселоны». Тем не менее мне не нравятся постоянные сравнения его с другими великими игроками. Есть Марадона, есть Пеле, есть Роналдо. Не стоит постоянно искать лучшего игрока в истории.
Я не могу сказать, что Лео — лучший в истории, но он определённо является лучшим игроком своего поколения», — цитирует Роналдиньо AS.
Ранее Месси завоевал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. По количеству «Золотых мячей» аргентинец вышел на первое место, обогнав форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
- 13 декабря 2019
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