Роналдиньо: Месси — лучший игрок своего поколения, но не в истории

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал завоевание шестого «Золотого мяча» аргентинцем Лионелем Месси.



«Я рад за Лео, ведь он мой друг и лицо «Барселоны». Тем не менее мне не нравятся постоянные сравнения его с другими великими игроками. Есть Марадона, есть Пеле, есть Роналдо. Не стоит постоянно искать лучшего игрока в истории.



Я не могу сказать, что Лео — лучший в истории, но он определённо является лучшим игроком своего поколения», — цитирует Роналдиньо AS.



Ранее Месси завоевал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. По количеству «Золотых мячей» аргентинец вышел на первое место, обогнав форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.