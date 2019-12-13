«Ливерпуль» продлил контракт с Милнером
«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о продлении соглашения с английским полузащитником Джеймсом Милнером.
Мерсисайдский клуб не раскрывает деталей сделки. По информации СМИ, речь идёт о продлении сотрудничества на два сезона. Ранее контракт 33-летнего хавбека был рассчитан до 30 июня 2020 года.
Милнер перешёл в «Ливерпуль» летом 2015 года на правах свободного агента. Ранее футболист защищал цвета «Манчестер Сити», «Астон Виллы», «Ньюкасл Юнайтед», «Суиндон Таун» и «Лидс Юнайтед».
В нынешнем сезоне Джеймс забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах на клубном уровне.
«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. В 16 матчах мерсисайдцы набрали 46 очков.
«Ливерпуль» продлил контракт с Клоппом до 2024 года
- 13 декабря 2019
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