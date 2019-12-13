«Ливерпуль» продлил контракт с Клоппом до 2024 года

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп продлил соглашение с клубом до 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

С момента назначения Клоппа в октябре 2015 года, «Ливерпуль» сделал огромные шаги вперёд в возвращении себя на главные позиции в мировом футболе. В прошлом сезоне мерсисайдский клуб набрал для себя рекордные 97 очков в Премьер-лиге, но не стал чемпионом страны, однако реабилитировался и завоевал трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).

На данный момент «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 46 очков в 16 матчах. Мерсисайдский клуб опережает ближайшего преследователя в лице «Лестера» на 8 очков, преимущество над «Манчестер Сити» — 14 пунктов.