Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Анже»

Стали известны стартовые составы «Анже» и «Монако» на матч 18-го тура французской Лиги 1. Встреча состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



«Анже»: Бютель, Айт Нури, Тома, Траоре, Мансо, Сантамария, Мангани, Фюльжини, Капелле, Тиуб, Алиуи.



«Монако»: Леком, Глик, Марипан, Диаш, Жемерсон, Бакайоко, Адриен Силва, Головин, Бен-Йеддер, Мартинш, Слиман

«Монако» набрал 24 очка в 16 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Анже» (24) — на 12-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 39 очков в 16 матчах чемпионата Франции.