Санья: «Арсенал» — это цирк, а не клуб

Экс-защитник лондонского «Арсенала» Бакари Санья назвал свой бывший клуб цирком.
«Это цирк, а не клуб. Не понятно, кто руководит клубом и кто принимает решения. Нынешние игроки не уверены в себе. Они не знают, кто будет находиться на тренерской скамье в следующем матче. Это сложная ситуация. Самое главное — назначить хорошего тренера, который придаст стабильности. В последние годы команду по окончании сезона постоянно покидала группа игроков. Прошло уже много времени с тех пор, когда такого не случалось. В команде всё ещё есть отличные игроки, такие как Месут Озил и Пепе. Люди говорят, что оборона не соответствует клубу, но думаю, что это вопрос доверия. Есть молодые игроки, и если их сохранить, можно будет создать хорошую команду», — приводит слова Санья El Mundo Deportivo.
Санья выступал за «Арсенал» с 2007 по 2014 год. За «канониров» он сыграл 285 матчей.
- 15 декабря 2019
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