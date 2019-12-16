Конте – об отменённой пресс-конференции: необходимо подать сигнал на весь мир

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал решение об отмене пресс-конференции перед матчем 16-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» из-за публикации Corriere dello Sport.

«Необходимо подать сигнал на весь мир и каждому, а не кому-то отдельно. Нужно уважение. Как же абсурдно и удивительно было видеть, что ассоциация прессы требует от меня извинений. Им должно быть стыдно.

Газеты заходят слишком далеко. Сначала они публикуют расистскую обложку, которая выставляет нас посмешищем на весь мир. Затем публикуют письмо Михайловича за день до того, как он объявил о своей болезни, хотя он просил их не делать этого. Нужны какие-то рамки. Это не мой выбор, так решил «Интер», приняв эту историю на личный счет.

Если у кого-то есть ручка, это не значит, что он может писать все что угодно», — сказал Конте в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, что гнев тренера вызвала публикация издания Corriere dello Sport о вылете «Интера» из Лиги чемпионов после проигрыша в матче 6-го тура группового этапа с «Барселоной» (1:2). Конте посчитал, что материал носит оскорбительный характер в его адрес.