Конте отменил пресс-конференцию из-за публикации Corriere dello Sport

Главный тренер «Интера» Антонио Конте отменил пресс-конференцию перед матчем 16-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» из-за публикации Corriere dello Sport, сообщается на официальном сайт клуба.

«Чтобы дать всем СМИ сигнал о необходимости уважать людей, пресс-конференция не состоится», — говорится в заявлении клуба.

Гнев тренера вызвала публикация издания Corriere dello Sport о вылете «Интера» из Лиги чемпионов после проигрыша в матче 6-го тура группового этапа с «Барселоной» (1:2). Конте посчитал, что материал носит оскорбительный характер в его адрес.

«Интер», набрав семь очков, финишировал на третьем месте в группе F и теперь продолжит выступления в Лиге Европы. В чемпионате Италии миланский клуб лидирует после 15 туров, набрав 38 очков.