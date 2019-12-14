Конте отменил пресс-конференцию из-за публикации Corriere dello Sport

Главный тренер «Интера» Антонио Конте отменил пресс-конференцию перед матчем 16-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» из-за публикации Corriere dello Sport, сообщается на официальном сайт клуба.
«Чтобы дать всем СМИ сигнал о необходимости уважать людей, пресс-конференция не состоится», — говорится в заявлении клуба.
Гнев тренера вызвала публикация издания Corriere dello Sport о вылете «Интера» из Лиги чемпионов после проигрыша в матче 6-го тура группового этапа с «Барселоной» (1:2). Конте посчитал, что материал носит оскорбительный характер в его адрес.
«Интер», набрав семь очков, финишировал на третьем месте в группе F и теперь продолжит выступления в Лиге Европы. В чемпионате Италии миланский клуб лидирует после 15 туров, набрав 38 очков.
- 14 декабря 2019
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