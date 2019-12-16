Спортивный директор «МС»: ответный матч с «Реалом» дома – небольшое преимущество

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Это очень громкое противостояние с командой, которая выигрывала турнир 13 раз. Мы будем играть на знакомом стадионе, и все знают, что это значит для команды. Приятно играть с такой командой, как мадридский «Реал», на более поздних стадиях. Хочется подойти к таким матчам на пике формы и с правильным настроем. Ответный матч на своём поле обеспечит нам лишь очень небольшое преимущество», — приводит слова спортивного директора «Манчестер Сити» пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» выиграл группу С у донецкого «Шахтёра», «Аталанты» и загребского «Динамо», набрав в 6 турах 14 очков.