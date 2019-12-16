«Байер» купил аргентинца, которым интересовался «Реал»
Леверкузенский «Байер» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Ривер Плейт» Эсекиэля Паласиоса.
Сумма трансфера составила € 21,5 млн. Футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2025 года.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Байера».
Ранее сообщалось, что в услугах Паласиоса заинтересован мадридский «Реал», но переход игрока в «Королевский клуб» так и не состоялся.
21-летний Паласиос является воспитанником «Ривер Плейт». В составе аргентинского клуба он принял участие в 77 матчах во всех турнирах, в которых стал автором семи забитых мячей, а также 10 результативных передач. В составе «Ривер Плейт» игрок — обладатель Кубка Аргентины, Кубка Либертадорес, а также Рекопы Южной Америки.
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