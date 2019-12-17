«Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Брайтоном» и опередил «Арсенал»

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Обслуживал матч арбитр Крейг Поусон. Ему ассистировали судьи на линиях Иан Хассин и Ричард Уэст.

Счёт был открыт на 54-й минуте. Автором забитого мяча стал Ниль Моне, которому ассистировал Паскаль Гросс. На 76-й минуте лондонский клуб восстановил равновесие, отличился Уилфрид Заха с передачи Джеймса Томкинса.

«Кристал Пэлас», набрав 23 очка, опередил «Арсенал» и поднялся на девятое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Брайтон энд Хоув Альбион» (20) — на 13-м месте.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/20