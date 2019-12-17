Источник: игроки «Арсенала» хотят назначения Анчелотти, а не Артеты
Игроки основной команды «Арсенала» хотят, чтобы Карло Анчелотти возглавил лондонскую команду, нежели бывший игрок клуба Микель Артета. Об этом сообщает Mirror.
Как утверждает источник, в раздевалке команды есть вера в тренерский опыт Карло Анчелотти с большими клубами и что он может подойти «Арсеналу» гораздо больше, чем помощник главного тренера «Манчестер Сити» Микель Артета. Ранее была информация, что Карло Анчелотти близок к тому, чтобы возглавить «Эвертон», и в ближайшие дни об этом станет известно официально.
Сообщалось, что 37-летний Артета является главным кандидатом на пост наставника лондонского «Арсенала», который недавно уволил Унаи Эмери. Испанский полузащитник выступал за «канониров» в течение пяти сезонов.
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