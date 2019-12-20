Форвард «Баварии» Левандовски будет прооперирован

Главная ударная сила мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски перенесёт операцию на паху после матча 17-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом». Об этом сообщается на официальном сайте немецкого гранда.



«Мы не хотим терять время», — заявил главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.



Стоит отметить, что после ближайшего тура чемпионат Германии уйдёт на зимний перерыв. Следующий матч «Бавария» проведёт 19 января.



Матч «Бавария» — «Вольфсбург» состоится завтра, 21 декабря. В турнирной таблице Бундеслиги мюнхенский клуб располагается на третьем месте, уступая четыре очка лидирующему «Лейпцигу».



В текущем сезоне 31-летний Левандовски провёл на клубном уровне 24 матча, в которых отметился 31 забитым мячом и одним ассистом. Футболист является лучшим бомбардиром Бундеслиги и Лиги чемпионов.