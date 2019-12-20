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Хиддинк вернулся в ПСВ

Хиддинк вернулся в ПСВ
Футбол / Прочие турниры 0

ПСВ в своём официальном «твиттере» объявил о возвращении в клуб бывшего футболиста и главного тренера команды Гуса Хиддинка.

73-летний специалист займёт должность консультанта и приступит к работе в середине января 2020 года.

Последним местом работы Хиддинка была олимпийская сборная Китая, которую он возглавлял с 2018 года и покинул в сентябре этого года. Сообщалось, что Гус был отправлен в отставку из-за стиля общения с прессой и результатов команды.

Хиддинк в ходе своей тренерской карьеры, которая длится с 1982 года, возглавлял такие команды, как «Фенербахче», «Валенсия», «Реал», «Бетис», «Челси» и «Анжи». На международном уровне Гус тренировал сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, России и Турции.

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