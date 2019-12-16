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ПСВ объявил о назначении Фабера на пост главного тренера команды

ПСВ объявил о назначении Фабера на пост главного тренера команды
Футбол / Прочие турниры 0

ПСВ на официальном сайте объявил о назначении Эрнеста Фабера на пост главного тренера команды. В тренерский штаб специалиста войдут Зенден Будевейн и Руд Хесп. Фабер ранее возглавлял молодёжную академию эйндховенского ПСВ.

Напомним, сегодня, 16 декабря, ПСВ объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Марком ван Боммелем. Причиной отставки специалиста стали неудовлетворительные результаты эйндховенской команды в текущем сезоне.

После 17 туров ПСВ занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 31 очко. В Лиге Европы эйндховенский клуб занял 3-е место в группе, пропустив вперёд ЛАСК и лиссабонский «Спортинг». ПСВ не смог пробиться в стадию плей-офф турнира.

Ван Боммель уволен с поста главного тренера ПСВ
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