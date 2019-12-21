«Ювентус» сыграет в Суперкубке Италии в специальных футболках на арабском языке

Туринский «Ювентус» подготовил специальный комплект формы для матча за Суперкубок Италии с римским «Лацио», который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Имена игроков на футболках «Ювентуса» будут нанесены на арабском, а номера украсит арабская вязь. Эта форма была разработана в сотрудничестве с известным художником саудовско-марокканской каллиграфии Шакером Кашгари.
Фото можно посмотреть на странице «Ювентуса» в «Твиттере».
Матч за Суперкубок Италии состоится на стадионе «Кинг Сауд» завтра, 22 декабря, начало — в 19:45 мск.
Напомним, в минувшем сезоне «Ювентус» стал чемпионом итальянской Серии А. В 38 матчах команда из Турина набрала 90 очков. «Лацио» в прошлой кампании выиграл Кубок Италии. В финале римский клуб со счётом 2:0 обыграл «Аталанту».
- 21 декабря 2019
-
10:01
-
09:54
-
09:31
-
09:26
-
08:45
-
08:29
-
04:12
-
02:41
-
02:17
-
01:51
-
01:33
-
00:58
-
00:56
-
00:44
-
00:24
-
00:14
-
00:00
- 20 декабря 2019
-
23:48
-
23:43
-
23:17
-
23:09
-
23:01
-
22:49
-
22:39
-
22:18
-
22:01
-
21:54
-
21:36
-
21:18
-
21:11
-
20:51
-
20:35
-
20:11
-
19:58
-
19:44