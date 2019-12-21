«Ювентус» сыграет в Суперкубке Италии в специальных футболках на арабском языке

Туринский «Ювентус» подготовил специальный комплект формы для матча за Суперкубок Италии с римским «Лацио», который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Имена игроков на футболках «Ювентуса» будут нанесены на арабском, а номера украсит арабская вязь. Эта форма была разработана в сотрудничестве с известным художником саудовско-марокканской каллиграфии Шакером Кашгари.

Фото можно посмотреть на странице «Ювентуса» в «Твиттере».

Матч за Суперкубок Италии состоится на стадионе «Кинг Сауд» завтра, 22 декабря, начало — в 19:45 мск.

Напомним, в минувшем сезоне «Ювентус» стал чемпионом итальянской Серии А. В 38 матчах команда из Турина набрала 90 очков. «Лацио» в прошлой кампании выиграл Кубок Италии. В финале римский клуб со счётом 2:0 обыграл «Аталанту».