Роналду рассказал, как придумал собственный стиль празднования голов

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что не придумывал специально своё празднование голов — футболист бежит к угловому флажку, в прыжке разворачивается на 180 градусов, отводит руки назад и кричит «Si!» (в переводе с испанского «Да!». — Прим. «Чемпионата»).
«Я начал кричать «Si!», когда играл в «Реале». В случае побед все кричали «Siii!» Я тоже начал это делать, не знаю почему. Это было естественно для меня.
Помню, как мы проводили подготовку к сезону в Лос-Анджелесе. Мы играли с «Челси», я забил гол и отпраздновал мяч таким способом. Меня спрашивали: «Зачем ты это сделал?» Не знаю, всё вышло непроизвольно. Всегда отмечал, что лучшие вещи выходят как-то сами собой», — приводит слова Роналду DAZN.
В нынешнем сезоне итальянской Серии А Роналду принял участие в 14 матчах, в которых забил 10 мячей и отдал 1 голевой пас.
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