Клопп: даже если «Ливерпуль» выиграет КЧМ, болельщики скажут: «Да какая вообще разница?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о предстоящем финале клубного чемпионата мира, в котором его подопечные сыграют с бразильским «Фламенго».
«Не знаю, как готовиться к тому, с чем никогда не имел дела. Это похоже на высадку на Луну. Мы играем с командой из страны и континента, на которых футбол является практически всем, а нам ещё и приходится объяснять в Англии, зачем мы сюда приехали. Да, Европа так смотрит на мир — в центре внимания только она.
Да и какая разница, если «Ливерпулю» всё равно не отдадут должное в случае победы? Если мы победим, люди просто скажут: «О, вы выиграли, да?» Знаю, если выиграем, болельщики клуба будут радоваться как сумасшедшие, а другие скажут: «Да какая вообще разница?» Мне наплевать», — цитирует Клоппа Irish Examiner.
Матч «Ливерпуль» — «Фламенго» состоится сегодня, 21 декабря, в Дохе (Катар). Начало – в 20:30 мск.
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