Клопп: «Фламенго» устроит вечеринку в случае победы. «Ливерпуль» ждёт матч с «Лестером»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче с «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира, который состоится завтра, 21 декабря, в Дохе (Катар). Начало – в 20:30 мск.



«Мы можем выиграть этот турнир впервые в истории клуба? Это не то, что я буду использовать в разговоре с футболистами. Можно стать легендой, если завоёвываешь трофеи и всё такое. Но мысли об этом отвлекают от по-настоящему важных вещей. Если парней будут считать легендами после завершения их карьер – здорово, просто отлично. Но это не может быть целью – ты просто выигрываешь матчи и стараешься выложиться по максимуму. Мы пробились в финал, парни хотели сыграть здесь – как и клуб и я. Поэтому мы здесь.



«Фламенго» устроит полноценную вечеринку, если победит в финале. Нас же ждёт матч с «Лестером» – в этом разница. Но кого это волнует? Таков расклад. Мы не можем повысить значимость клубного чемпионата мира в Европе, но для нас прямо сейчас это самый важный турнир, потому что мы здесь», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

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