«МЮ» проигрывает аутсайдеру 0:2 из-за глупого фола Ван-Биссаки. Видео

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед» хозяева удвоили преимущество на 54-й минуте, сделав счёт 2:0. Гол с пенальти забил нападающий Трой Дини.
Одиннадцатиметровый был назначен после необдуманных действий защитника гостей Аарона Ван-Биссаки, который пошёл в явно запоздалый подкат.
Видео гола доступно на «Чемпионате».
18-й тур АПЛ стартовал вчера, 21 декабря, матчем «Эвертон» — «Арсенал», который завершился вничью со счётом 0:0. Также «Борнмут» дома уступил «Бёрнли» — 0:1, «Астон Вилла» на своём поле проиграла «Саутгемптону» (1:3), «Брайтон энд Хоув Альбион» дома потерпел поражение от «Шеффилд Юнайтед» со счётом 0:1, «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле обыграл «Кристал Пэлас» — 1:0, «Норвич Сити» дома уступил «Вулверхэмптону» (1:2), «Манчестер Сити» на своём поле выиграл у «Лестер Сити» со счётом 3:1.
Сегодня, 22 декабря, также встретится «Тоттенхэм Хотспур» с «Челси».
Дата проведения матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль» будет определена позднее.
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