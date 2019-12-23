«Реал» забил 100 голов в 2019 году, худший показатель с Роналду — 130 голов за год

Мадридский «Реал» забил 100 мячей во всех соревнованиях в 2019 году.



Напомним, это первый календарный год, который «Реал» полностью провёл без португальского нападающего Криштиану Роналду. Худший показатель клуба в данном компоненте при Роналду составил 130 забитых мячей за сезон — такое количество голов «Реал» забил в 2010 году.



Напомним, Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом 2018 года. Португальский футболист играл в составе мадридского клуба с 2009 года. Вместе с «Реалом» Роналду четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.



«Реал» набрал 37 очков в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований на данный момент является «Барселона».