«Реал» забил 100 голов в 2019 году, худший показатель с Роналду — 130 голов за год

Мадридский «Реал» забил 100 мячей во всех соревнованиях в 2019 году.
Напомним, это первый календарный год, который «Реал» полностью провёл без португальского нападающего Криштиану Роналду. Худший показатель клуба в данном компоненте при Роналду составил 130 забитых мячей за сезон — такое количество голов «Реал» забил в 2010 году.
Напомним, Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом 2018 года. Португальский футболист играл в составе мадридского клуба с 2009 года. Вместе с «Реалом» Роналду четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
«Реал» набрал 37 очков в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований на данный момент является «Барселона».
- 23 декабря 2019
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