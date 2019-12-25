Манджукич опубликовал трогательное прощальное сообщение после ухода из «Ювентуса»

Бывший нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич в своём «инстаграме» попрощался с туринцами после перехода в катарский клуб «Аль-Духаиль».



«Невозможно описать четыре с половиной года в одном сообщении, но я надеюсь, что вы видели мою страсть по отношению к этому клубу и к этой команде в каждом матче, в котором я играл. Большое спасибо, мистер Аллегри и мистер Маротта, за мою востребованность в Турине. Для меня было честью играть за «Ювентус», и последние несколько месяцев не повлияют на уважение и любовь, которые я испытываю к этому клубу. Я благодарю всех партнёров по команде, с которыми играл все эти годы. Я наслаждался каждой нашей битвой, и мы вышли победителями в большинстве из них! Я не забуду всех побед и трофеев, ставших результатами нашего уровня, усердной работы и командного духа. Также большое спасибо персоналу, работающему за кулисами, — тренерам, врачам, физиотерапевтам и всем остальным, кто переживал за игроков «Ювентуса» и делал всё, чтобы они были в лучшей форме.



Наконец, огромное спасибо замечательным фанатам, которые являются истинной причиной масштаба и успеха этого клуба. Я ценю поддержку, которую вы оказывали мне с первого дня. Я всегда выкладывался на сто процентов ради бьянконери. Желаю вам всего наилучшего! А для меня наступает время новой главы. Всегда ваш, Марио», — написал Манджукич.

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