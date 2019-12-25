Манджукич заработает в «Аль-Духаиле» более € 10 млн

Стал известен оклад нападающего Марио Манджукича в катарском клубе «Аль-Духаиль».
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, хорват по условиям 18-месячного контракта заработает более € 10 млн.
Манджукич с 2015 года выступал в составе «Ювентуса». На протяжении четырёх сезонов он был игроком основного состава «старой синьоры», однако с приходом в клуб Маурицио Сарри потерял место в обойме команды — в этом сезоне Марио не сыграл ни одного матча за туринский «Ювентус».
До переезда в Италию Манджукич выступал за «Атлетико», «Баварию», «Вольфсбург» и загребское «Динамо».
В составе сборной Хорватии Манджукич принял участие в двух чемпионатах Европы (2012, 2016) и двух чемпионатах мира (2014, 2018). Марио является серебряным призёром мирового первенства 2018 года.
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