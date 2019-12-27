Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Нойер: Озил всегда хотел веселиться и играть в футбол

Нойер: Озил всегда хотел веселиться и играть в футбол
Футбол / Германия 0

Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер высказался о бывшем партнёре по немецкой национальной команде Месуте Озиле.

Напомним, Озил завершил карьеру в сборной Германии после окончания чемпионата мира 2018 года. Немецкий хавбек, имеющий турецкие корни, подвергся критике за фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Сборная Германии завершила выступление на ЧМ-2018, заняв последнее место в группе F.

«Мы провели прекрасное время вместе. Он всегда хотел веселиться и играть в футбол. То, что происходило за пределами поля, не всегда складывалось хорошо. Но критика является частью нашей профессии. Мы сами являемся нашими самыми суровыми критиками», — приводит слова Нойера Kicker.

Артета: отношение Озила к тренировкам в «Арсенале» невероятно
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019