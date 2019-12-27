Нойер: Озил всегда хотел веселиться и играть в футбол
Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер высказался о бывшем партнёре по немецкой национальной команде Месуте Озиле.
Напомним, Озил завершил карьеру в сборной Германии после окончания чемпионата мира 2018 года. Немецкий хавбек, имеющий турецкие корни, подвергся критике за фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Сборная Германии завершила выступление на ЧМ-2018, заняв последнее место в группе F.
«Мы провели прекрасное время вместе. Он всегда хотел веселиться и играть в футбол. То, что происходило за пределами поля, не всегда складывалось хорошо. Но критика является частью нашей профессии. Мы сами являемся нашими самыми суровыми критиками», — приводит слова Нойера Kicker.
Артета: отношение Озила к тренировкам в «Арсенале» невероятно
- 27 декабря 2019
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