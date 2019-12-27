Артета: отношение Озила к тренировкам в «Арсенале» невероятно
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об игре полузащитника «канониров» Месута Озила после матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (1:1).
«Чтобы быть справедливым, отмечу, что отношение Озила к тренировкам было просто невероятным с тех пор, как я пришёл в команду. Я сказал, что собираюсь предоставить ему возможность проявить себя, и думаю, было справедливо дать ему шанс. Мы могли забить ещё два или три гола благодаря Месуту. Он может быть ключевым игроком команды», — приводит слова Артеты Sky Sports.
Лондонский «Арсенал» набрал 24 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».
Артета — после ничьей с «Борнмутом»: доволен многими вещами, которые увидел сегодня
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