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«Герта» предложила за Джаку € 35 млн, «Арсенал» хочет € 40 млн

«Герта» предложила за Джаку € 35 млн, «Арсенал» хочет € 40 млн
Футбол / Англия 0

Берлинская «Герта» продолжает вести переговоры с лондонским «Арсеналом» о переходе полузащитника Гранита Джаки.

Как сообщает журналист Sky Sport Italia Антонио Руссо в «Твиттере», немецкий клуб сделал «канонирам» предложение по 27-летнему футболисту в размере € 35 млн. «Арсенал» хочет выручить € 40 млн. Переговоры находятся на продвинутой стадии. «Герта» рассчитывает закрыть сделку к концу следующей недели.

Ранее агент Джаки заявил, что хавбек уже достиг договорённости с берлинцами и что клубам осталось лишь согласовать сумму трансфера.

Джака выступает за «Арсенал» с 2016 года, а ранее защищал цвета «Базеля» и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. В нынешнем сезоне швейцарский игрок в 14 матчах английской Премьер-лиги отдал одну результативную передачу.

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