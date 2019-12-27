Агент полузащитника «Арсенала» Джаки заявил о договоренности игрока с «Гертой»

Агента полузащитника лондонского «Арсенала» Гранита Джаки Хосе Нагер объявил, что его клиент уже договорился о переходе в «Герту». Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Blick.

«Послушайте, я скажу это прямо и честно: у нас есть договоренность с «Гертой», и мы бы хотели отправиться в Берлин. Мы уже сообщили спортивному директору «Арсенала» Раулю Санллехи и их техническому директору Эду Гаспару, что он хочет покинуть клуб. А также сказали новому тренеру Микелю Артете.



«Арсенал» был в курсе всех шагов, игрок и «Герта» ничего не утаивают. Двум клубам лишь нужно согласовать трансферную стоимость», — приводит слова Нагера Blick.



27-летний Гранит Джака принял участие в 13 матчах чемпионата Англии в этом сезоне и отметился одной результативной передачей.