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Агент полузащитника «Арсенала» Джаки заявил о договоренности игрока с «Гертой»

Агент полузащитника «Арсенала» Джаки заявил о договоренности игрока с «Гертой»
Футбол / Англия 0

Агента полузащитника лондонского «Арсенала» Гранита Джаки Хосе Нагер объявил, что его клиент уже договорился о переходе в «Герту». Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Blick.

«Послушайте, я скажу это прямо и честно: у нас есть договоренность с «Гертой», и мы бы хотели отправиться в Берлин. Мы уже сообщили спортивному директору «Арсенала» Раулю Санллехи и их техническому директору Эду Гаспару, что он хочет покинуть клуб. А также сказали новому тренеру Микелю Артете.

«Арсенал» был в курсе всех шагов, игрок и «Герта» ничего не утаивают. Двум клубам лишь нужно согласовать трансферную стоимость», — приводит слова Нагера Blick.

27-летний Гранит Джака принял участие в 13 матчах чемпионата Англии в этом сезоне и отметился одной результативной передачей.

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