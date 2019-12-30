Мойес: нынешний состав «Вест Хэма» лучше, чем в мой первый приход

Шотландский специалист Дэвид Мойес прокомментировал возвращение на пост главного тренера «Вест Хэм Юнайтед». Стороны подписали контрактное соглашение на 18 месяцев.

Напомним, Мойес возглавлял «Вест Хэм» с 2017 по 2018 год.

«Это невероятно, очень приятно вернуться домой. Я скучал по этому месту. Мне нравится находиться на этом стадионе, в этом месте и я скучал по клубу. Не могу дождаться, чтобы вновь приступить к работе. Верю, что команда, которую я здесь получил, является лучшим составом игроков, чем в первом моём приходе, и я с нетерпением жду работы с ними. Сейчас перед нами должна быть краткосрочная цель – добывать победы, чтобы вывести нас из нынешнего положения», — приводит слова Мойеса официальный сайт «Вест Хэма».

28 декабря руководство «Вест Хэма» уволило Мануэля Пеллегрини, который возглавлял команду с мая 2018 года. В минувшем сезоне лондонский клуб под его руководством финишировал на 10-м месте в английской Премьер-лиге. В нынешней кампании «молотобойцы» занимают 17-е место.