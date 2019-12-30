Мойес во второй раз в карьере возглавил «Вест Хэм»

Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о назначении шотландского специалиста Дэвида Мойеса на пост главного тренера команды. Как и сообщалось ранее, стороны подписали 18-месячный контракт.

28 декабря руководство «Вест Хэма» уволило Мануэля Пеллегрини, который возглавлял команду с мая 2018 года. В минувшем сезоне лондонский клуб под его руководством финишировал 10-м в английской Премьер-лиге. В нынешней кампании «молотобойцы» занимают 17-е место.

Напомним, Мойес тренировал «Вест Хэм» с ноября 2017 года до прихода Пеллегрини. Ранее 56-летний специалист возглавлял «Сандерленд», «Реал Сосьедад», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Престон Норт Энд».

1 января «Вест Хэм» на своём поле проведёт матч 21-го тура АПЛ с «Борнмутом», начало — в 20:30 мск.