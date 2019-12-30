Защитник Самошников покинул «Торпедо»

«Торпедо» на официальном сайте объявило о завершении сотрудничества с защитником Ильёй Самошниковым. Игрок воспользовался опцией соглашения, которая предполагала досрочное прекращение действия контракта с выплатой компенсации.



«Я принял непростое решение продолжить карьеру в другом клубе. В «Торпедо» дружный коллектив и всё организовано на высоком уровне, что позволило мне развиваться в профессиональном плане. И теперь меня ждёт новый вызов. Я благодарен за тёплое отношение тренерского штаба, администрации, болельщиков. Я получил замечательные эмоции за время, проведённое в команде. Но как спортсмен, я всегда хочу стремиться к самым высоким целям и прошу вас с пониманием отнестись к тому, что в скором времени я перейду в клуб РПЛ. Желаю чёрно-белым успешного завершения сезона! Вперёд, «Торпедо»!» — отметил Самошников.



В нынешнем сезоне Самошников принял участие в 22 матчах ФНЛ и записал на свой счёт один гол.