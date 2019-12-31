Сорокин: возвращение в «Краснодар» не стало шоком, это шаг вперёд

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин высказался о досрочном возвращении из аренды в «Рубине».



«Когда подписывал контракт с «Краснодаром», то в нём была опция, что клуб может забрать меня из аренды зимой. Мы были на связи с Владимиром Хашигом по ходу сезона, он звонил, интересовался моими делами. С Мурадом Мусаевым тоже общались. Но разговоров о переходе в «Краснодар» не было — я думал о делах «Рубина» и не хотел ни на что отвлекаться. Поэтому сейчас я был готов к любому развитию ситуации. Всё зависело не от меня. На днях позвонил Владимир Леонидович и сказал, что я лечу с командой на первый сбор. «Краснодар» так решил, и я готов к новому вызову, новому этапу в карьере. Это точно не стало для меня шоком.



«Краснодар» для меня — путь наверх и шаг вперёд. Это топ-клуб. Если переходишь в такую команду, то это большая ответственность. Надо доказывать на тренировках и в играх свою состоятельность. Буду стараться играть надежно и делать всё для командного успеха. Победы клуба — самое главное, личные цели не входят в первостепенные задачи.



Когда не попадал в основу «Рубина», было непросто, эмоционально переживал. Хочется играть, показывать себя. «Рубину» не удавалось выступать ровно — были спады и у меня, и у команды. Но по самоотдаче ни к кому вопросов быть не может. «Рубин» многое мне дал. Есть моменты – дебют за основную команду, голы «Зениту» и «Спартаку», которые я никогда не забуду.



Ещё не успел попрощаться с ребятами из «Рубина». У нас есть командный чат — проблем с этим не будет. Болельщикам хочу сказать спасибо за поддержку и пожелать терпения. Люди переживают, у клуба сейчас не самые удачные времена. Желаю им верить в команду, ходить на стадион, придавать сил игрокам и новому тренеру. Слуцкого все прекрасно знают и в России, и в Европе. Это тренер высокого уровня. Надеюсь, клуб при нём будет стремиться наверх и выправит своё положение. «Рубин» не должен быть в нижней части таблицы», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Краснодар» досрочно вернул Сорокина из аренды в «Рубине»