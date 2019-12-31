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«Челси» нацелился на форварда «Лиона» Дембеле. Лэмпард видит в нём нового Дрогба

«Челси» нацелился на форварда «Лиона» Дембеле. Лэмпард видит в нём нового Дрогба
Футбол / Англия 0

Лондонский «Челси» может приобрести нападающего «Лиона» Муссу Дембеле. Об этом сообщает Sky Sports.

Как сообщает источник, английский клуб рассматривает вариант с трансфером француза наравне с возможной покупкой форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. Наставник лондонской команды Фрэнк Лэмпард видит в нём схожесть с бывшим форвардом «Челси» Дидье Дрогба.

В то же время сообщается, что в случае успешного подписания Дембеле команду покинул Оливье Жиру и Миши Батшуаи.

Мусса Дембеле принял участие в 18 матчах чемпионата Франции в этом сезоне. Французский нападающий забил 10 голов в Лиге 1.

«Челси» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии в этом сезоне. У подопечных Фрэнка Лэмпарда в активе 35 очков в 20 турах. Следующий матч команда проведёт с «Брайтон энд Хоув Альбион» в гостях. Встреча состоится 1 января.

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