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«Челси» готов предложить более € 23 млн за Чалова

«Челси» готов предложить более € 23 млн за Чалова
Футбол / РПЛ 0

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов может перебраться в английскую Премьер-лигу уже в ближайшее время. Как сообщает Daily Express, в подписании 21-летнего россиянина лично заинтересован главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард. Ради подписания Чалова британский гранд готов расстаться с € 23,5 млн.

Приоритетными вариантами усиления атаки для лондонского клуба считаются форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер и нападающий «Лиона» Мусса Дембеле. Впрочем, обоих футболистов будет не так просто подписать посреди сезона, поэтому рассматривается и запасной вариант — им и стал Чалов.

Чалов является воспитанником ЦСКА и защищает цвета клуба с 2016 года. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской Премьер-Лиги форвард записал на свой счёт 5 мячей (1 — с пенальти) и 2 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.

«Челси» после 20 туров занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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