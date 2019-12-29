Чалов стал целью «Брайтона»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов привлёк внимание очередного клуба английской Премьер-лиги, сообщает The Sun.
По словам издания, вслед за «Челси» и «Кристал Пэлас» приобрести 21-летнего российского футболиста захотели в «Брайтон энд Хоув Альбион». Клуб готов купить Фёдора у «армейцев» уже в зимнее трансферное окно.
Чалов является воспитанником ЦСКА и защищает его цвета с 2016 года. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 5 голов (1 — с пенальти) и 2 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.
«Брайтон» после 20 туров занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, находясь в 5 очках от зоны вылета.
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