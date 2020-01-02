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3-й бомбардир Лиги 1 нападающий «Лилля» Осимхен мог перейти в «Спартак»

3-й бомбардир Лиги 1 нападающий «Лилля» Осимхен мог перейти в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Одно из главных открытий нынешнего сезона французской Лиги 1 нигерийский нападающий «Лилля» Виктор Осимхен признался, что мог перейти в московский «Спартак».

«После чемпионата мира меня хотели заполучить такие крупные клубы, как «Барселона», «Интер», «Атлетико», «Арсенал», «Аякс», «Андерлехт», «Вольфсбург» и московский «Спартак». «Арсенал» очень хотел заполучить меня. У меня состоялся телефонный разговор с Арсеном Венгером, но он не обещал, что я буду в первой команде, когда мне исполнится 18 лет.

Мой брат посоветовал мне обратить внимание на «Вольфсбург», тренер которого хотел заполучить меня больше других. Для меня это был лучший выбор. Но иногда вы получаете не то, что представляли себе. У меня не получилось там заиграть, и мне было очень грустно это осознавать. Но такова жизнь, и мне пришлось с этим смириться», — приводит слова Осимхена Nigeria Info FM.

Летом 2019-го появилась информация, что Осимхена предлагали ЦСКА, но в клубе долго думали, а когда решились, «Лилль» уже закрыл сделку.

Осимхен, который оценивается, по версии Transfermarkt.de, в € 30 млн, занимает 3-е место в гонке бомбардиров с 10 голами и 4 голевыми передачами. В октябре 21-летний нападающий был признан игроком месяца в Лиге 1.

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