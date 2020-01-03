«Лион» отклонил первое предложение «Челси» о покупке Дембеле
Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле не перейдёт в «Челси». Об этом сообщает Sky Sports.
Как сообщает источник, «Лион» получил информацию от СМИ об интересе к французскому форварду и отклонил первое предложение английского клуба размером в € 40 млн. Руководство клуба рассказало, что намерено сохранить 23-летнего игрока и хочет построить команду вокруг молодого нападающего.
Мусса Дембеле принял участие в 18 матчах чемпионата Франции в этом сезоне. Французский нападающий забил 10 голов в Лиге 1. «Челси» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии в этом сезоне. У подопечных Фрэнка Лэмпарда в активе 36 очков в 21 турах. Следующий матч команда проведёт с «Ноттингем Форрест» дома. Встреча состоится 5 января.
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