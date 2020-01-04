«Интер» и «Милан» сыграют на Кубке Колыванова в манеже «Чертаново»

12-й Кубок Колыванова — футбольный турнир для мальчиков 2010 года рождения, будет проходить в манеже «Чертаново» с 5 по 10 января 2020 года.

За прошедшую декаду турнир, названный в честь знаменитого воспитанника «Чертаново» Игоря Колыванова, по праву стал одним из главных событий в российском детско-юношеском футболе. В январе 2020 года в манеже «Чертаново», помимо команд ведущих российских академий, вновь можно будет увидеть воспитанников итальянских клубов «Интер» и «Милан».

Матчи группового этапа состоятся с 5 по 7 января, начало первого матча — в 10 утра, окончание игрового дня — около 19:30. С 8 по 10 января в том же режиме пройдут матчи плей-офф.

10 января в 18:10 состоится финал Кубка Колыванова, сразу по завершении — церемония награждения.

На матчах команды своей школы обещает быть Леонид Слуцкий.

Подробное расписание матчей, состав групп и турнирное положение, а также ссылки на прямые трансляции абсолютно всех матчей — на сайте.